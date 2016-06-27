Рига, 27 июня, 2016, 17:37 — ИА Регнум. В Латвии нет должного контроля за внутренним рынком, который бы обеспечивал качество местной продукции и защищал здоровье потребителей, что, в частности, отражается на качестве одного из самых известных латвийских брендов — «Рижскими шпротами», заявил руководитель предприятия Brīvais vilnis Арнольд Бабрис, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рыбалка

Предприниматель отметил, что из-за «наплевательского отношения государства» местный рынок полон производителей дешевых некачественных шпрот, что, в свою очередь, наносит огромный ущерб репутации «Рижских шпрот» на глобальном уровне.

«Что меня больше всего коробит, так это то, что нет государственного мышления в этом вопросе. На рынке очень много производителей некачественных шпрот. […] А самое главное — убивается потребитель. […] Появляется отвратительный продукт, и после этого формируется мнение об этом продукте: он несъедобен. И вы можете делать что угодно — все без толку. Если была бы государственная политика, если бы отслеживали качество, то в долгосрочной перспективе это имело бы феноменальный эффект», — считает предприниматель.

Добавим, специалисты Россельхознадзора с 27 июня по 1 июля проинспектируют латвийские и эстонские рыбоперерабатывающие предприятия, чтобы проверить, устранены ли нарушения, выявленные в ходе проверок в мае 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба контрольного ведомства.

Напомним, в июне 2015 года Россельхознадзор запретил импорт рыбной продукции из всех предприятий Латвии и Эстонии в связи с применением запрещенных и вредных веществ, слабым контролем за безопасностью и прослеживаемостью продукции.

Ветслужба Германии также выявила четырёхкратное превышение содержания диоксина в консервах печени трески, изготовленных на латвийском предприятии Kolumbija Ltd.