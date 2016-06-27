Лондон, 27 июня, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Консервативная партия Великобритании рассчитывает определиться с назначением своего нового лидера до 2 сентября.

Federation European Cyclists» Борис Джонсон едет к победе?

«Комитет 1922», который определяет политику влиятельной британской партии, после экстренного заседания решил, что выборы их кандидата должны пройти по тем же процедурам, как и в 2005 году. Чтобы выдвинуть свою кандидатуру, депутату-консерватору требуется поддержка как минимум двух других его соратников в парламенте. Если кандидатов будет три и больше, то выбор будет зависеть от всех депутатов Консервативной партии.

Такой процесс повышает шансы общепризнанных кандидатов. К таковым относят главного агитатора за Brexit — бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона и министра внутренних дел Терезу Мэй — сторонницу сохранения членства в ЕС.