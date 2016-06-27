Рязань, 27 июня, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Несколько домов в поселках Сасовского и Шацкого районов Рязанской области пострадали из-за сильного ветра 26 июня. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, губернатор Олег Ковалев дал поручение принять все необходимые меры по оперативному устранению последствий.

Кузьма Петров-Водкин. Ураган. 1914

Из-за ураганного ветра, к примеру, в селе Нижнее Мальцево было нарушено электроснабжение, на четырех многоквартирных домах, а также здании школы и дома культуры, была повреждена кровля.

«В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения, расчистке улиц и дворов от упавших деревьев, обследованию поврежденных объектов на предмет объема нанесенного ветром ущерба», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM отмечает, что согласно прогнозу регионального ГУ МЧС, 27 июня на территории региона ожидается гроза, шквалистое усиление северо-западного ветра до 15−20 м/с, местами до 24 м/с, ливневый дождь, а также град. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.