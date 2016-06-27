Ярославль, 27 июня, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Лидер ярославского регионального отделения «Единой России» прокомментировал решение партии об отказе в выдвижении партийного кандидата в 195 одномандатном округе.

На съезде «Единой России», который проходит в эти минуты в Москве, озвучили список кандидатов в депутаты Госдумы России. В 195 одномандатном избирательном округе «партия власти» не стала выдвигать своего претендента.

Секретарь Ярославского отделения «единороссов», победитель внутрипартийного предварительного голосования в 195 округе, Илья Осипов сожалеет о данном решении партийного руководства:

«Это не мое решение, это — решение съезда. Федеральное руководство решило не выдвигать кандидатов по 18 одномандатном округам, в том числе, к сожалению, и в 195 округе. Руководство нашей партии пошло на уступки оппозиционным партиям, которые в конкурентной борьбе выдвигаться боятся и хотят обеспечить себе льготное прохождение в Думу.

Будем доказывать в партийном списке, что они несостоятельны. От борьбы я отказываться не собираюсь, буду доказывать, что «Единая Россия» достойна доверия, а люди сделают свой выбор. Всем понятно, кто поставил передо мной барьер для выдвижения в одномандатном округе», — заявил Илья Осипов.