Махачкала, 27 июня, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ шестого созыва от Дагестана, представитель партии «Единая Россия» Ризван Курбанов включен в список КПРФ на будущие выборы в нижнюю палату российского парламента. Курбанов войдет в региональную группу №9, определенную для таких субъектов, как Крым, город Севастополь и Калининградская область, пишет «Коммерсант».

Mahach99 Ризван Курбанов

В этой группе он пойдет вторым номером после главы комитета Госдумы по обороне Владимира Комоедова. Как заявил ИА REGNUM в дагестанском отделении партии КПРФ, список в Думу от республики возглавляет руководитель регионального отделения Махмуд Махмудов.

Ризван Курбанов был избран в 2011 году в Госдуму РФ от Дагестана. Будучи депутатом от «Единой России», Ризван Курбанов не участвовал в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России». По данным газеты «Черновик», причиной могли стать натянутые отношения депутата с главой республики Рамазаном Абдулатиповым.

До того, как стать депутатом Госдумы, господин Курбанов работал первым заместителем председателя правительства Дагестана. На этом посту он возглавлял Комиссию по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и экстремистскую деятельность. По данным Комиссии, за два первых года ею были рассмотрены 46 заявлений от лиц, пожелавших вернуться к мирной жизни.

Ранее Курбанов работал заместителем прокурора республики Дагестан — Махачкалинским межрайонным природоохранным прокурором, а также занимал должность заместителя руководителя Главного управления Минюста России по Центральному федеральному округу.