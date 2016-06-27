Екатеринбург, 27 июня, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Бывший руководитель администрации губернатора Свердловской области Алексей Багаряков не сможет участвовать в выборах в Госдуму от «Единой России». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

По Нижнетагильскому одномандатному округу в Госдуму от партии выдвинут председатель комиссии по охране труда первичной профсоюзной организации «Уралвагонзавода» Алексей Балыбердин. Такое решение сегодня, 27 июня, принял XV съезд «Единой России». Депутат Законодательного собрания Свердловской области Андрей Альшевских пойдёт по Свердловскому округу, его коллега Лев Ковпак — по Каменску-Уральскому, ещё один депутат, Сергей Чепиков — по Берёзовскому, а Максим Иванов по Асбесту. Депутат Госдумы Зелимхан Муцоев вновь будет баллотироваться от Первоуральска, а министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сергей Бидонько по Серовскому округу.

В региональную группу №9 вошли глава комитета Государственной думы РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, депутат Госдумы Александр Петров, руководитель движения «Межрегиональное родительское собрание» Герман Авдюшин, депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Коробейников, секретарь Нижнетагильского местного отделения партии и председатель городской Думы Александр Маслов, заместитель генерального директора ПАО «Машиностроительный завода им. М.И.Калинина» Александр Косинцев, а также депутат Государственной думы Лариса Фечина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на праймериз по Нижнему Тагилу победил глава МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров. Но позднее его победа была аннулирована. Первым в списке стал Алексей Багаряков.