Рига, 27 июня, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Уровень безработицы в конце 2016 года в Латвии может снова возрасти, и в целом динамика составит около 8%, заявил руководитель Государственного агентства занятости (ГАЗ) Инесе Калване, сообщает LETA.

Павел Чистяков. Нищие дети

Калване также напомнила, что, по данным Центрального статистического управления, с начала 2016 года выросло количество работающих, что связано с началом сезонных работ. А в общем, в прогнозах уровня безработицы ГАЗ придерживается осторожного оптимизма, сказала Калване.

Она также отметила, что уровень безработицы в 2016 году снижается, но очень близок к показателям 2015 года, и это говорит о том, что улучшения на рынке труда замедлились.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным Eurostat за первый квартал 2016 года Латвия заняла второе место в ЕС по сокращению числа работающих жителей — количество работающих уменьшилось на 0,1%, большее сокращение числа работающих в первом квартале было только в Польше — 0,5%.