Рига, 27 июня, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Более половины русскоязычных жителей Латвии считают, что в стране дискриминируются люди, не знающие латышского языка. Такие результаты показало исследование, проведенное центром безопасности и стратегического анализа Национальной академии обороны, сообщает BNS.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шпроты

Так, на вопрос «Дискриминируются ли в Латвии люди, не знающие латышский язык?», 56,5% опрошенных, разговаривающих в семье на русском языке, ответили утвердительно. Утвердительно на этот вопрос ответили 13,9% респондентов, разговаривающих в семье на латышском языке, 58,4% неграждан и 24,5% граждан.

Больше утвердительно ответивших на этот вопрос — среди жителей городов с большой долей русскоязычного населения — Риги, Даугавпилса и Резекне.

Напомним, несмотря на то, что в Латвии русский язык является родным для 37,5% жителей, он по-прежнему имеет статус «иностранного». Регулярно вводятся дополнительные нормы по ограничению использования русского языка, за соблюдением которых следит специальная государственная структура под названием «Центр государственного языка», прозванный в русскоязычной среде «языковой инквизицией».