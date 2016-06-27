Санкт-Петербург, 27 июня, 2016, 17:44 — ИА Регнум. Кинофестиваль «Шекспир в летнюю ночь» продолжает показы экранизаций знаменитых произведений Уильяма Шекспира. Смотр уже прошёл в Москве и Екатеринбурге, а 25 июня открылся в городе на Неве показом военной драмы «Ричарда III», отреставрированной к 400-летию со дня смерти драматурга. Картину зрителям представил исполнитель главной роли Йен МакКеллен.

Цитата из к/ф «Ричард III». Реж. Ричард Лонкрейн. 1995. Великобритания Король Ричард

«Зрители, пришедшие 25 июня в кинотеатр «Аврора», получили уникальную возможность не только посмотреть фильм в оцифрованном качестве, но и встретиться с исполнителем главной роли, который на протяжении 45 минут выступал перед аудиторией, отвечал на вопросы и покорил зал невероятным сценическим обаянием. МакКеллен рассказал, в частности, о разнице между работой актера в кино и в театре, о технике и особенностях актерского мастерства, о том, как создаются образы и чем важен Шекспир в современном мире. Зрители узнали, как и почему сам МакКеллен стал актером, услышали монолог из пьесы «сэр Томас Мор», в лишний раз подтвердивший, что Шекспир — вне времени», — комментируют корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Шекспир в летнюю ночь».

Большинство зрителей сегодня знают Йен МакКеллена как исполнителя роли Гэндальфа в кинотрилогиях «Властелин колец» и «Хоббит». Однако, за свою долгую карьеру актёр сыграл в полутора десятках шекспировских пьес — на сцене и киноэкране. Среди воплощенных им образов — Ромео, Макбет, Гамлет, Ричард II, Ричард III, Мальволио и многие другие канонические шекспировские персонажи.

В основе фильма «Ричарда III» — два мрачных периода истории — XV век и 30-е годы XX столетия. Кровавая борьба за власть, где ничья жизнь не считается ценностью и убийство кажется единственным способом решения всех вопросов, а комплексы маленького человека превращают его в монстра — все эти тезисы в равной степени можно применить и ко времени битв Алой и Белой розы, и к периоду становления и правления фашизма в Европе. Картина собрала звездный состав: помимо МакКеллена на экране появляются Мэгги Смит, Роберт Дауни-младший, Кристин Скотт Томас, Доминик Уэст.

Цитата из к/ф «Романо и Джульетта». Реж. Франко Дзеффирелли. 1968. Великобритания — Италия Ромео и Джульетта

В Санкт-Петербургском кинотеатре «Аврора» фестиваль продлится до 1 июля. Зрители смогут посмотреть уникальную коллекцию фильмов времен немого кино, оригинальную интерпретацию «Макбета» скандально известного режиссера Романа Полански, мелодраму «Много шума из ничего» с Кеннетом Брана и Эммой Томпсон в главных ролях, знаменитый фильм «Ромео и Джульетта» Франко Дзефирелли, военную драму «Генрих V», где режиссёром и исполнителем главной роли стал Лоуренс Оливье.

Фестиваль «Шекспир в летнюю ночь» — одно из ключевых событий программы «Shakespeare Lives», которая проходит в рамках празднования 400-летия памяти Шекспира и Года языка и литературы России и Великобритании 2016.

Напомним, ретроспектива прошла в Москве и Екатеринбурге. В Санкт-Петербурге проект завершится 1 июля.