Ярославль, 27 июня, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Победитель внутрипартийного предварительного голосования «Единой России» по одномандатному избирательному округу № 195 Илья Осипов не будет выдвинут по данному округу в Государственную думу.

Илья Осипов

27 июля в Москве проходит съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия». Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из участников съезда, депутат Ярославской областной думы Антон Капралов, партия не будет выдвигать кандидата по 195 одномандатному избирательному округу Ярославской области.

«Списки кандидатов зачитаны, но не утверждены. В 194 одномандатном округе предлагается к выдвижению победитель праймериз Александр Грибов, в 195 округе партия не выдвигает своего кандидата», — заявил Антон Капралов.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, в политических кругах активно обсуждались слухи о соглашении о разделе одномандатных округов по выборам депутатов Государственной думы между «Единой Россией» и «Справедливой Россией». Эксперты высказывали мнение, что 195 «Ростовский» избирательный округ будет отдан бессменному депутату Госдумы от Ярославской области, лидеру региональных «справедливороссов» Анатолию Грешневикову.

Сам победитель предварительного голосования по данному округу, секретарь Ярославского регионального отделения «Единой России» Илья Осипов ранее заявлял корреспонденту ИА REGNUM, что не видит причин останавливаться в своей предвыборной кампании, а попытки договориться о разделе округов считает слабостью оппонентов.

Илья Осипов займет четвертую строчку в межрегиональной территориальной группе партийного списка, в которую помимо Ярославской войдут Тверская, Костромская и Ивановская области. Данную группу возглавляет глава фракции «единороссов» в Госдуме Владимир Васильев, который выдвигается также по одномандатному округу. Вторым номером в списке значится первая женщина-космонавт, действующий депутат Госдумы Валентина Терешкова, третьим — действующий депутат нижней палаты парламента Валерий Иванов, а четвертым — лидер ярославских «единороссов» Илья Осипов. С учетом вероятной победы Васильева в одномандатном округе, Осипов получит почти гарантированное «проходное» место в списке «Единой России».