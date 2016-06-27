Ростов-на-Дону, 27 июня, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Главный спортивный объект Ростовской области, который в 2018 году примет пять матчей чемпионата мира по футболу, готов на 60%. Об этом ИА REGNUM 27 июня сообщили в управлении по информационной политике региона.

donland.ru Строительство стадиона

Кладка перегородок из кирпича на «Ростов-Арене» завершена на 90%, превышают 80%-ный уровень готовности устройство лестничных железобетонных маршей, наружных стен и перегородок. На 70% готовы монолитные конструкции будущих билетных касс, на 35% — сборные элементов настила трибун. Также строители приступили уже к возведению ограждений объекта, который примет футбольные баталии.

Напомним, что в апреле нынешнего года инспекция FIFA положительно оценила уровень безопасности будущего стадиона.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, стадион, на котором пройдут игры первенства планеты, должен быть готов к концу декабря 2017 года. Но ранее генподрядчик АО «Крокус интернэшнл» пообещал завершить все работы на полгода раньше планового срока. Затем в мае текущего года появилась информация об акции протеста, которую провели рабочие, трудящиеся на объекте. Причиной забастовки стала невыплата заработной платы. Финансовый вопрос генподрядчик пообещал решить.

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