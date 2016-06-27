Красноярск, 27 июня, 2016, 16:59 — ИА Регнум. В минувшие выходные горожане отметили 388-летие Красноярска. По улицам города прошел первый Молодежный парад творчества, на концертных площадках выступили творческие коллективы, местные и приглашенные артисты. Посмотреть праздничную программу и финальный фейерверк в центр города съехались сотни красноярцев — мероприятия посетили 26 тысяч человек.

Дмитрий Косяков ИА REGNUM Детский городок в Красноярске

В этом году празднование Дня города прошло под эгидой красноярской молодёжи, её инициатив. Молодежный парад творчества стал центральным событием праздничных мероприятий Дня города. Шествие началось в 17:00 у культурно-исторического центра и растянулось на несколько километров. Сотни горожан выстроились в стройную колонну по улице Дубровинского и прошли до Театральной площади Красноярска.

Участникам парада не помешала даже пасмурная погода, а зрители с радостью встречали молодёжь.

«Очень яркие эмоции, приятно, когда люди вокруг улыбаются, поддерживают нас. Мы идем, машем флагами, танцуем и дарим эмоции зрителям, а от этого настроение просто замечательное», — поделилась участница Молодежного парада творчества Яна Юськив.

Участники парада — представители молодежных творческих объединений города, коллективы вузов, школ, предприятий, бизнес-структур. Шествие открыла колонна представителей фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который в эти дни проходит в Красноярске. За ней проследовали представители национальных объединений — поляки, таджики, буряты, казахи, латыши и многие другие.

«Здорово, что в нашем городе есть такая традиция — каждый год в День города организовывать парадное шествие. Посмотреть на молодых красноярцев мы пришли всей семьей. В этом году парад, как никогда, был особенно ярким», — говорит жительница Красноярска Елена Сидорова.

Молодежный парад творчества прошел под девизом «Музыка города в наших сердцах». Это направление организаторы постарались воплотить в шествии, разделив общую колонну на сегменты по музыкальным жанрам: рок, джаз, хип-хоп, классика, народный фольклор и прочие направления.

«Творческое музыкальное шествие познакомило нас с совершенно разными стилями музыки и искусства. В этом году мы впервые увидели не только профессиональные коллективы, но и любительские. Улица Дубровинского превратилась в красноярский Арбат: масштабное пешеходное пространство, наполненное радостным настроением», — отметила руководитель главного управления культуры Наталья Малащук.

Парадное шествие завершилось на Театральной площади. Здесь праздничную колонну встретили губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, председатель Законодательного собрания края Александр Усс, глава города Красноярска Эдхам Акбулатов, председатель Красноярского городского Совета депутатов Татьяна Казанова.

«Сегодня в городе царит приподнятое настроение, и это очень здорово, потому что красноярцы делают большой праздник сами. Молодежь поделилась своим творчеством, подарила яркий и красочный парад всем нам. Я очень рад, что у нас так много творческой молодежи. Будущее Красноярска — в надежных руках», — отметил глава города Эдхам Акбулатов.

Организаторы Молодежного парада творчества пообещали, что в следующем году также планируют удивить красноярцев шествием и как всегда красноярцев ждут сюрпризы. Отметим, что парад завершился танцевальным флешмобом на Театральной площади с участием молодёжи Красноярска и участников фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона. К ним присоединились все желающие.

Череду ярких событий в честь 388-летия города на Енисее продолжил праздник «Молодые таланты Красноярска». Особое место в калейдоскопе праздничных событий заняло чествование золотых медалистов-выпускников красноярских школ 2016 года. В завершившемся учебном году блестящих успехов в учёбе достигло 542 юных красноярца.

«Настроение невероятное, классное. Позади — экзамены. Впереди — выпускной бал, поступление и студенчество. Я буду поступать в СФУ на юриста, хочу стать прокурором», — рассказывает золотая медалистка Татьяна Нарцизова, выпускница школы №44.

После поздравления «золотых» выпускников праздник продолжился вручением премии главы города молодым талантам 2016 года. Её лауреатами стали 50 юношей и девушек, добившихся успехов в образовании, в сфере культуры и искусства, в спорте, а также в научно-учебной, общественной и профессиональной деятельности. Вечером под открытым небом в Красноярске выступила звезда мировой оперы Хибла Герзмава и прозвучал праздничный фейерверк.

После мероприятий с улиц города вывезли более 900 кубометров мусора, 150 из них — мусор, вывезенный из Центральной части (Театральной площади, набережной реки Енисей). Основные места массовых гуляний приводили в порядок силами МП «Управление зеленого строительства» и «Специализированного автотранспортного предприятия». Отметим, что на Театральной площади и на набережной реки Енисей уборка мусора из урн осуществлялась по мере их наполнения, то есть практически ежечасно.

В целом уборка в день празднования Дня города проводилась в краевом центре в три этапа: утром непосредственно перед проведением праздника, в течение дня и в вечернюю смену (после 21:00). В уборке было задействовано около 250 единиц техники, в том числе город убирали бригады ручного труда.

Перевозка пассажиров в День города осуществлялась в штатном режиме. По 26 автобусным и 3 троллейбусным маршрутам был продлен режим работы до 2 часов. По окончанию праздничного фейерверка на 8 автобусных остановочных пунктах были сконцентрированы автобусы для вывоза горожан. Замечаний по работе городского общественного транспорта не поступало. В целом праздничные мероприятия прошли без нарушений общественного порядка.