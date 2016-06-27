Чебоксары, 27 июня, 2016, 18:47 — ИА Регнум. Арест губернатора Кировской области Никиты Белых затмил в Чувашии не только подготовку к партийным конференциям, но даже главный национальный праздник — День Республики. Столь высокий интерес можно связать с громкими коррупционными делами в самой Чувашии, недавним пребыванием в республике кировского губернатора и подписанными соглашениями о сотрудничестве. И если раньше скандальные аресты глав регионов происходили в отдалённых от центра и Поволжья регионах, то произошедшее уже у «соседа» стало катализатором обсуждения и новой волны слухов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

twitter.com/NikitaBelyh Колесо обозрения в Чебоксарах. Скриншот твиттера Никиты Белых

14 июня Никита Белых побывал в Чебоксарах на совещании под председательством секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, который собрал руководителей регионов Поволжья для обсуждения информационной и экологической безопасности. Тогда кировский губернатор отличился рядом лаконичных замечаний в социальных сетях в отношении Чувашии, спровоцировав активное обсуждение на местных форумах двух регионов и в социальных сетях. Белых, в частности, написал про «колесо обозрения» на набережной в Чебоксарах: «Спросил про общественные слушания — вопрос не поняли». «Теперь каждый проверяющий будет на нём кататься. А с высоты всё видно. Лучше карусель поставь — низко и ориентацию потеряют», — посоветовали тогда в «Твиттере» кировскому губернатору.

А во время посещения Чувашского национального музея Никита Белых затеял спор с экскурсоводом. «В Национальном музее Чувашии. Молодой завсектором рассказывает о Волжской Булгарии. Меня это тема тоже занимает. Спорим», — написал кировский губернатор в своём блоге, снабдив пост фотографией молодого оппонента.

Отметим, аресту Белых предшествовал ряд официальных событий между двумя регионами: в мае в Чувашии побывала делегация Кировской области, а 17 июня в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге Никита Белых и глава Чувашии Михаил Игнатьев заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2016−2021 годы. В релизах тогда сообщалось, что подписанный документ стал пролонгацией существующих добрососедских взаимоотношений.

«У нас много тем для взаимодействия и большой потенциал для углубления взаимовыгодных межрегиональных связей», — подчеркнул Никита Белых, ставя свою подпись под документом. Михаил Игнатьев подчеркнул, что основным результатом сотрудничества Чувашии и Кировской области должно стать повышение качества жизни населения. Новость о подписании соглашения вошла в число топовых в рамках празднования Дня Республики.

Отметим также, что 23 июня кировский губернатор подписал протокол к соглашению о сотрудничестве с врио главы Коми Сергеем Гапликовым, который, к слову сказать, ранее шесть лет премьерствовал в Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июня в СКР заявили о задержании губернатора Кировской области Никиты Белых по подозрению в получении взятки в 400 тыс. евро. Официальный представитель комитета Владимир Маркин пояснял, что обвинения в адрес главы региона не следуют рассматривать с точки зрения политической позиции, так как губернатор был задержан с поличным. В настоящее время Белых находится в СИЗО «Лефортово», его адвокаты заявляют о невиновности подзащитного и о процессуальных нарушениях, допущенных при задержании. Фракция КПРФ в Законодательном собрании Кировской области уже выступила с предложением о внесении вотума недоверия губернатору. Пресс-секретарь президента РФ Владимира ПутинаДмитрий Песков заявил, что «существуют разные формулировки, которые главе государства позволяют отрешить от должности действующего главу региона». Вместе с тем, по его словам, «какую именно [формулировку] выберет президент и выберет ли — это его решение, и пока оно не принято».

Отметим, что в Чувашии на местном форуме пользователи высказывают удивление обстоятельствами ареста кировского губернатора, обсуждая различные версии происходящего, уходя в том числе в политическое прошлое кировского губернатора. «В России наконец-то начали бороться с коррупцией. От слов перешли наконец к делу!Но либералам это почему-то не нравится. Совпадение?» — пишет, в частности, один из пользователей.

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