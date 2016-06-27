Брюссель, 27 июня, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри призывает остальные 27 стран блока «не мстить» Британии из-за ее выхода из Европейского Союза, передает ABC News.

Цитата из к/ф «Месть и закон». Реж. Рамеш Сиппи. 1975. Индия Не надо мстить!

После встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини Керри отметил, что гнев не поможет кому-нибудь решить фундаментальную проблему раскола в Евросоюзе. «Крайне необходимо, чтобы мы оставались сосредоточены на том, чтобы никто в этот переходный период не потерял голову, не поступил опрометчиво, люди не породили безалаберные и мстительные замыслы».

Вместо этого Керри предложил сторонам «искать пути, чтобы поддерживать прочность, которая будет отвечать интересам и ценностям, которые нас изначально объединили».

В Европе растет недовольство тем, что несмотря на итоги референдума, британское правительство будет затягивать с юридическими процедурами по выходу из состава ЕС.

Ранее, как передавало ИА REGNUM, президент США Барак Оама заявил о разочаровании итогом голосования в Великобритании. Однако он отметил, что Лондон и Вашингтон сохранят особые отношения.