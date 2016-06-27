Нальчик, 27 июня, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Выпускники Кабардино-Балкарии показали по итогам ЕГЭ-2016 более высокие результаты, чем в прошлом году. В республике даже появились стобалльники, впервые за несколько последних лет. Об этом заявила министр образования региона Нина Емузова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Единый государственный экзамен

Только по русскому языку и литературе по 100 баллов получили 15 выпускников. «Такого букета стобалльников у нас не было за все время проведения ЕГЭ в Кабардино-Балкарии. Вы всем нам доставили огромную радость. Вы внесли большой вклад не только в свое личное развитие, а также стали примером для многих ваших последователей. Мы вами гордимся!» — сказала Нина Емузова на торжественной встрече в Детской академии творчества «Солнечный город», посвященной чествованию выпускников, получивших максимальные 100 баллов на экзаменах по русскому языку, литературе и обществознанию.

Как отметила министр образования, и учителя, и чиновники, и сами выпускники довольны результатами текущего года. Положительная динамика в оценках отмечается практически по всем предметам, что демонстрирует повышение уровня подготовки к экзаменам.

Уменьшилось на 5% количество выпускников, не сдавших экзамен. Так, по сравнению с 2015 годом результаты по математике улучшились в среднем на три балла. Доля участников ЕГЭ, которым не удалось набрать минимальный порог по этому предмету, снизилась с 17,6% до 14%.

Как сообщало ИА REGNUM, тенденция к улучшению результатов ЕГЭ наметилась в Кабардино-Балкарии еще в 2015 году. Так, в среднем общий балл по итогам всех экзаменов повысился на 10%. Средний балл по русскому языку составил 58, в то время, как в 2014 году он равнялся 49,7 балла. При сдаче математики профильного уровня в прошлом году было отмечено повышение среднего балла с 27,1 (в 2014 году) до 37 баллов.