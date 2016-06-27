Великий Новгород, 27 июня, 2016, 16:56 — ИА Регнум. В Новгородской области оценили стоимость инвестиционного проекта по созданию туристского кластера «Старорусский». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, она составляет 2 млрд 748,7 млн рублей.

Genybwf Церковь Георгия Победоносца. Старая Русса

Из этой суммы 610,2 млн рублей регион намерен получить из федерального бюджета. Бюджеты Новгородской области и Старорусского муниципального района добавят 214,4 млн рублей, а львиная доля средств — 1,9 млрд рублей — будет изыскана за счёт частных инвестиций.

На совещании по созданию кластера, которое состоялось сегодня, 27 июня, под председательством вице-губернатора Александра Смирнова, отмечалось, что в 2017 году предусмотрено выделение средств федерального бюджета на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры кластера (реконструкция площади Революции с обустройством прилегающей территории, первый этап обустройства туристического пешеходного маршрута, берегоукрепление набережной реки Полисть с обустройством смотровых площадок и спусков к воде) в размере 238,9 млн рублей.

Всего в рамках туристского кластера «Старорусский» до 2018 года предполагается создать 13 объектов туристской инфраструктуры. «Соответствующие соглашения о намерениях заключены между правительством Новгородской области, администрацией Старорусского муниципального района и частными инвесторами», — отметили в пресс-центре правительства региона.

Напомним, проект создания туристского кластера в Старорусском районе Новгородской области включен в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы)».