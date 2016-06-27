Рязань, 27 июня, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Со 2 июля начнут работу дополнительные поезда между Рязанью и Москвой, говорится на официальном сайте Московской железной дороги, передает корреспондент ИА REGNUM.

Н. С. Самокиш. Первый пассажирский поезд на Царскосельской железной дороге. 1837

Курсировать экспрессы будут до 15 октября. Поезд из Москвы будет отправляться с Казанского вокзала каждую субботу в 9:10. В пути он будет находиться 3 часа 20 минут. Остановки будут на станциях Голутвин, Луховицы и Рыбное.

Обратно поезд будет возвращаться в воскресенье в 14:10. В Москву он будет прибывать в 17:13.

«Дополнительные рейсы ускоренных пригородных поездов улучшат транспортную связь между регионами и расширят линейку экспрессов на этом маршруте, которые позволяют пассажирам экономить время на дорогу», — говорится в сообщении.