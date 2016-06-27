Ярославль, 27 июня, 2016, 16:51 — ИА Регнум. 30 июня в Ярославле открывается выставка «Киево-Печерская лавра — духовный центр Руси», посвященная 400-летию типографии Киево-Печерской лавры. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском музее-заповеднике, экспозицию составляют книжные раритеты, некоторые из которых известны в библиографии в единственном экземпляре.

Ярославский музей-заповедник

В собрании Ярославского музея-заповедника хранится около 130 книг, изданных в типографии Киево-Печерской Лавры. На выставке представлены богослужебные книги, сочинения отцов церкви, молитвословы. Важное место в экспозиции занимают четыре издания, имеющие особенное значение для русской культуры — это Беседы Иоанна Златоуста, Синопсис Иннокентия Гизеля, Книга житий Димитрия Ростовского, Акафист св. Варваре.

Ценностью изданий Лавры является, в том числе, их богатое художественное оформление. Обилие гравюр в книгах раскрывает разнообразие сюжетов и техник, а в отдельных случаях подчеркивает связь с московским книгоизданием. Также экспозиция заостряет внимание посетителей и на книжных переплетах, многие из которых, особенно пергаментные, с ручной раскраской, являются великолепными образцами декоративно-прикладного искусства.

Кроме книжных раритетов в экспозиции представлены иконы, а также произведения эмальерного искусства. Многие из экспонатов выставляются впервые.