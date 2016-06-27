Москва, 27 июня, 2016, 16:49 — ИА Регнум.

В законе о федеральном бюджете предлагается предусмотреть субсидии госкорпорациям и публично-правовым компаниям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня, соответствующий законопроект внес в Госдуму глава комитета по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Согласно принятому ранее Госдумой закону, имущество публично-правовой компании формируется за счет имущественного взноса РФ, имущества, полученного в порядке правопреемства, добровольных имущественных взносов, доходов и иных поступлений. В связи с этим законопроект вносит поправки в Бюджетный кодекс (БК) РФ, согласно которым в законе о федеральном бюджете могут предусматриваться субсидии, в том числе в виде имущественного взноса, в госкорпорации, госкомпании, а также в публично-правовые компании, что соответствует нормам принятого закона.

Объема субсидий и порядок их предоставления предлагается утверждать отдельными законами и указами президента РФ. Устанавливает единый правовой режим для госкорпораций, госкомпаний и публично-правовых компаний: проверки их деятельности, необходимые для получения субсидий, будут проводиться без их согласия. Согласно законопроекту, публично-правовые компании являются, наряду с государственными корпорациями и государственными компаниями, объектами государственного финансового контроля.

Законопроект устранит противоречия между БК РФ и другими федеральными законами, отмечает автор законопроекта.