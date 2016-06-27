Оренбург, 27 июня, 2016, 16:48 — ИА Регнум. В Оренбургской области возобновят работу шесть стационарных постов ДПС. Этот вопрос обсуждался 27 июня на заседании комиссии местного правительства по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

zamut Пост ДПС

Стоит отметить, стационарные посты дорожно-патрульной службы были ликвидированы в 2013 году в связи с реорганизацией службы полиции.

«Еще в феврале 2013 года, когда стационарные посты ДПС закрывались по указанию Министерства внутренних дел, губернатор и правительство области обращали внимание на необходимость их сохранения. Оренбуржью — приграничному региону — они необходимы», — заявил вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин.

Пока планируется возобновить работу шести стационарных постов, в двух из которых будут работать не только сотрудники дорожно-патрульной службы, но и специалисты МЧС и службы медицины катастроф. Такие пункты планируется разместить в поселке Краснощеково Кувандыкского района (дорога Оренбург — Орск) и в Тоцком районе на повороте на станцию Тоцкое (дорога Оренбург — Бузулук).

По мнению членов комиссии, работа по возобновлению постов должна вестись совместно с расширением возможностей системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения. В настоящее время в систему фото-видеофиксации входят 20 стационарных комплексов.

Анализ аварийности в области свидетельствует о снижении количества ДТП в местах установки спецкомплексов. С 2014 по 2016 год в результате их применения удалось ликвидировать 21 участок концентрации ДТП. 3а пять месяцев 2016 года сотрудники Центра видеофиксации ГИБДД владельцам транспортных средств выдали штрафов за нарушение правил дорожного движения на сумму свыше 56 миллионов рублей.

По расчетам ГИБДД, для профилактики аварийности в области необходимо не менее 125 спецкомплексов.