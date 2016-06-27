Екатеринбург, 27 июня, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Свердловский областной суд отказал стороне защиты Дмитрия Лошагина в пересмотре апелляционного определения об отмене оправдательного приговора. Об этом сообщили в пресс-службе суда корреспонденту ИА REGNUM.

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Суд не установил существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства при рассмотрении кассационной жалобы защиты, и не усмотрел оснований для её передачи на рассмотрение в суд кассационной инстанции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Дмитрий Лошагин был осуждён за убийство своей супруги Юлии Прокопьевой 24 июня 2015 года. Судом установлено, что 23 августа 2013 года после вечеринки Дмитрий Лошагин убил свою супругу. Пытаясь скрыть следы преступления, он вывез тело жены за город и попытался сжечь его при помощи горючей жидкости. Вскоре тело было найдено и опознано, а Дмитрий Лошагин попал под подозрение, и был арестован.

Напомним, что в конце 2014 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес в отношении Дмитрия Лошагина оправдательный приговор. Однако его обжаловали родственники Юлии Прокопьевой. В результате коллегия Свердловского областного суда отменила решение Октябрьского суда и отправила дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Повторное рассмотрение началось в конце марта 2015 года и закончилось обвинительным приговором. Дмитрий Лошагин был отправлен в колонию на девять лет и десять месяцев.

Отметим, что осуждённый по решению суда также обязан выплатить по миллиону рублей матери и брату Юлии Прокопьевой.