Элиста, 27 июня, 2016, 16:45 — ИА Регнум. В Калмыкии бытовые условия, в которых отдыхают и оздоравливаются дети, достаточно комфортные. Такую оценку дали активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Калмыкии, которые проводят мониторинг состояния детских летних оздоровительных лагерей, посещения «Лесной сказки» в Яшалтинском районе, «Березки» в Городовиковском районе, «Сайгачонка» в Целинном районе и «Родничка» в Кетченеровском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ 27 июня.

Аркадий Пластов. Дети на прогулке. 1950

Общественники пообщались с педагогами и детьми, поинтересовались наполняемостью лагерей, соблюдением санитарных и пожарных норм, условиями пребывания и содержательностью наполнения летнего отдыха. Отметили активисты организацию пятиразового питания, работу кружков по интересам, удобные в использовании мебель и матрасы. Вместе с тем выявили «фронтовики» и ряд недочетов: недостаточную укомплектованность лагерей спортивным инвентарем, отсутствие асфальтированных подъездных путей.

«Особую тревогу у нас вызвало несоблюдение в некоторых учреждениях правил пожарной безопасности. Не везде мы обнаружили укомплектованные щиты, огнетушители находились не на своих местах, не нашли мы и плана эвакуации», — отметила эксперт ОНФ в Калмыкии Ольга Андреева.

Она также добавила, что у проверяющих также возникли вопросы и по обработке территорий против клещей. По ее словам, сотрудники старались тут же устранить выявленные нарушения.

В этом году в рамках летней оздоровительной кампании в регионе свои двери открыли пять стационарных лагерей, в которых смогут отдохнуть около 1,5 тыс. школьников. Н следующей неделе «фротнтовики» планируют посетить детский лагерь «Сюмин булнг» в Юстинском районе.

Добавим, что в текущем году в детской оздоровительной кампании в Калмыкии задействовано 122 объекта, из них 115 с дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях и семь учреждений с круглосуточным пребыванием детей. В том числе пять стационарных сезонных детских оздоровительных лагерей и два учреждения круглогодичного действия — МУЛ «Районный пансионат «Сюмин Булнг» и детский оздоровительный лагерь «Джангар» на базе санатория-профилактория «Калм ГУ имени Б.Б. Городовикова».

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении МЧС, рабочие группы межведомственной комиссии по проверке готовности объектов задействованных в летнем отдыхе детей уже обследовали 119 объектов. На 28 из них были выявлены нарушения требований пожарной безопасности — 25 лагерей дневного пребывания и три стационарных детских оздоровительных лагеря.