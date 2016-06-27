На Ставрополье собран первый миллион тонн зерна
Ставрополь, 27 июня, 2016, 16:43 — ИА Регнум.
В Ставропольском крае собран первый миллион тонн зерна урожая 2016 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
Об этом оповестили премьер-министра России Дмитрия Медведева и главу Минсельхоза РФ Александра Ткачева.
Урожайность в этом году составляет 44 центнера с гектара, в прошлом году этот показатель составлял 39 центнеров с гектара. Уборку планируется завершить в течение трёх недель.
При этом в регионе запланирован урожай в текущем году в объеме 10 млн тонн при благоприятных погодных условиях. Об этом заявил 27 июня первый вице-премьер региона Николай Великдань.
«При благоприятных погодных условиях у нас есть все предпосылки к хорошему урожаю», — сказал Великдань.
Ранее Минсельхоз края сообщал, что самая высокая урожайность, по данным на 23 июня, отмечалась в Кочубеевском районе — 70 ц/га.