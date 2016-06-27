Вильнюс, 27 июня, 2016, 16:42 — ИА Регнум. «О новой редакции Трудового кодекса шли дискуссии на протяжении года. У Трехстороннего совета была возможность демократически рассмотреть каждый абзац, найти решение, и он это сделал. Сейм, принимая Трудовой кодекс, не отдалился от решений Трехстороннего совета, поэтому неправильно говорить, что процесс принятия социальной модели недемократичен. В Сейме за новый Трудовой кодекс голосовали как левые, так и правые — и правящие, и оппозиция. Если мы хотим получать достойную зарплату, мы должны создать для этого условия. Я верю, что новый Трудовой кодекс позволит этого достигнуть, только нужно время», — сказал премьер-министр Альгирдас Буткявичюс о митинге против нового Трудового кодекса, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 июня.

Эдвард Мунк. Рабочие на пути домой. 1915

Представители профсоюзов, пикетирующих против принятого в Сейме Трудового кодекса, были приглашены в правительство на встречу с канцлером правительства Альминасом Мачюлисом. Но пикетирующие дважды отказались от встречи — один раз изменили время, другой раз вообще отказались прийти. Канцлер и советник премьера сами вышли на площадь имени Кудирки, чтобы выслушать митингующих.

«Мы сожалеем, но у нас сложилось впечатление, что пикетирующие не склонны решать вопросы путем реального диалога, больше стремятся обратить на себя внимание в общественном пространстве, а не к балансу в трудовых отношениях. Мы попытались послушать, какие установки вызывают наибольшее недовольство, но письменных аргументов мы не дождались и на этот раз. Лица, выразившие недовольство на словах, наверно, забыли, что договор с нулевыми часами будет полезен учащейся молодежи, которая до сих пор работает нелегально, когда молодых людей приглашают вести мероприятия или поработать в кафе при большой нагрузке. Сейчас такая работа будет узаконена. Если говорить об отпуске — больше всего возражений было насчет якобы изменившегося числа дней отпуска. На самом деле число дней не меняется — остается 20 рабочих дней, но отныне это будет применяться по отношению ко всем, потому что раньше были случаи, когда люди пользовались положением — брали по одному дню отпуска, сочетая его с выходными днями, и продлевали отпуск. Поэтому у одних работников отпускных дней было больше, у других — меньше. Это неравенство Сейм ликвидировал. Кстати, принятый Трудовой кодекс можно будет сочетать с новым законом о Государственной службе, который на данный момент уже в Сейме. Чтобы госслужащие не были исключительными, отпускное время в Сейме можно будет сделать таким же, какое утверждено в Трудовом кодексе», — сказал канцлер правительства Мачюлис.

Принятый в Сейме Трудовой кодекс поддерживают молодежные организации, подчеркнули в правительстве. Сегодня представители восьми молодежных организаций обратились к президенту Литвы с просьбой узаконить современные трудовые отношения, которые «стимулируют прогресс государства». Эти организации — Global Lithuanian Leaders, Global Shapers Vilnius Hub, Молодежная организация Darbas, Лига молодых консерваторов, сеть KurkLT alumni, Либеральная молодежь Литвы, Союз социал-демократической молодежи Литвы и Всемирный союз литовской молодежи.

Напомним, часть общественных организаций и профсоюзов наоборот просят президента наложить вето на принятый Трудовой кодекс утверждая, что он расширяет права работодателей за счёт работников.