Ярославль, 27 июня, 2016, 16:40 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» определила кандидатов на выдвижение на выборы в Госдуму. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель фракции «СР» в муниципалитете Ярославля Анатолий Каширин, в ходе партийного съезда принято решение об объединении в одной территориальной группе Ярославского и Костромского региона.

Анатолий Каширин и Анатолий Грешневиков

Общий список по ним возглавил костромич Роман Джапаридзе. Вторым в списке идет Анатолий Каширин. Также из ярославцев в число «списочников» попали депутат Переславль-Залесской городской Думы Сергей Хабибулин и члены регионального парламента Андрей Ершов и Ольга Секачева.

Их коллега Сергей Балабаев, недавно вступивший в ряды партии, утвержден на выдвижение по 194 одномандатному округу. 195 «отдан» лидеру регионального отделения «Справедливой России», депутату Госдумы 6-го созыва Анатолию Грешневикову.

«Неплохой расклад для нас», — прокомментировал итоги выдвижения корреспонденту ИА REGNUM Анатолий Каширин.

По его словам, эсеры «закрыли» все 225 одномандатных округов, также более 400 человек будет выдвинуто по спискам. Съезд партии в настоящее время продолжается.