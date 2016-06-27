Красногорск, 27 июня, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Стало известно из-за чего отказал двигатель пассажирского самолета авиакомпании «Ямал», который сегодня, 27 июня, совершил экстренную посадку в подмосковном аэропорту «Домодедово». Соответствующие разъяснения дала сегодня пресс-служба авиакомпании.

ThePixelman Самолет и птицы в небе

Сообщается, что в двигатель пассажирского самолета Bombardier CRJ-200LR авиакомпании «Ямал», который вылетел из Москвы в Мурманск, попала птица. Это привело к отказу правого двигателя самолета.

Командир корабля принял решение вернуться в аэропорт вылета и совершить аварийную посадку. Перед посадкой самолет кружил в районе Каширы, чтобы выработать лишнее топливо. В 14:54 лайнер совершил успешную посадку в аэропорту «Домодедово».

Никто из пассажиров, находившихся на борту, и членов экипажа не пострадал.

Пассажиров пересадили на резервный борт и отправили в Мурманск.