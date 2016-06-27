Кемерово, 27 июня, 2016, 16:33 — ИА Регнум. В Кемеровской области руководитель Пенсионного фонда Кемерова привлечена к административной ответственности за неисполнение требований прокурора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Александр Дейнека. Мать. 1932

В прокуратуру Кемерова в марте 2016 года обратилась женщина с жалобой на действия начальника городского управления Пенсионного фонда РФ. По ее словам, в октябре 2015 года она обратилась с заявлением о направлении средств материнского капитала на погашение долга по договору займа в связи с приобретением жилья. «Однако в удовлетворении заявления ей было отказано, поскольку якобы из документов усматривалось, что приобретаемое жилье является реконструированным объектом незавершённого строительства», — сообщили в прокуратуре, отметив, что решение было незаконным и основано на неверном толковании норм законодательства. Квартира приобреталась по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома. После сдачи дома конкретная квартира будет передана в собственность, что свидетельствует об улучшении жилищных условий семьи.

В связи с этим прокурор внес начальнику городского управления Пенсионного фонда России представление и потребовал устранить нарушения закона. Однако представление было рассмотрено и отклонено, нарушения закона не устранены. В результате было возбуждено дело об административном правонарушении, начальник управления Пенсионного фонда была виновной и оштрафована на 2 тыс. рублей.

В настоящее время права заявительницы восстановлены, средства материнского капитала направлены на приобретение жилья.