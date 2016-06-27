Берлин, 27 июня, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отвергла обвинения в том, что она нерешительно реагирует на голосование о выходе Великобритании из Евросоюза, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Я считаю, что мы должны смотреть на последовательность», — заявила Меркель в своей резиденции. Она отметила, что ожидает к определенному времени соответствующего уведомления правительства Великобритании в Европейский Союз согласно статье 50 европейских договоров.

Кроме того, Меркель дала понять, что никакие предварительные переговоры с Лондоном не будут вестись, пока его намерение о выходе из ЕС не будет официально подтверждено.