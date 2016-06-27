Ярославль, 27 июня, 2016, 16:22 — ИА Регнум. В выборах депутатов Государственной думы России по спискам КПРФ примут участие трое ярославцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии. Список кандидатов в депутаты Госдумы как по одномандатным округам, так и по территориальным группам был утвержден 25 июня в Подмосковье на съезде КПРФ.

Александр Воробьев

Ярославский регион по партийному списку объединили в одну территориальную группу с Ивановской и Костромской областями. Первую строчку межрегионального партийного списка занял бизнесмен Александр Некрасов, вторым номером в списке значится лидер ярославского КПРФ, депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев, третьим в списке стал лидер ивановских коммунистов Виктор Кленов, на четвертой строчке заместитель председателя Костромской областной думы Валерий Ижицкий, пятым номером в депутаты идет секретарь Ивановского областного комитета КПРФ Дмитрий Соломатин, шестым депутат Ярославской областной думы, руководитель Рыбинского отделения КПРФ Михаил Парамонов, седьмым — генеральный директор ООО «Лидер-групп» Роман Лябихов, и замыкает список депутат Ярославской областной думы, председатель областного отделения «Всероссийского союза женщин «Надежда России» Елена Кузнецова.

«Наша цель на данных выборах — победа. В связи с популяризацией идей социальной справедливости наш рейтинг растет. По имеющейся у меня информации мой личный рейтинг выше, чем рейтинг лидера Ярославских «единороссов» Ильи Осипова. Поэтому я считаю возможным для ярославского отделения КПРФ победить на данных выборах», — заявил Александр Воробьев.

Лидер межрегиональной группы Александр Некрасов по официальным данным является одним из самых богатых депутатов Госдумы 6 созыва. Этот факт активно обсуждается противниками КПРФ и региональными СМИ.

«Я никогда не интересовался доходами товарища Некрасова. Но он не скрывает их, и все свои деньги заработал честно. История знает немало примеров, когда богатые люди, проникшись идеями социальной справедливости помогали коммунистам. Вспомните примеры Саввы Морозова, Саввы Мамонтова», — сказал Александр Воробьев.

Лидер Ярославских коммунистов отметил, что на этих выборах против КПРФ снова будут работать партии-спойлеры.

«Есть такие партии «КПСС», и «Коммунисты России», которые я называю «Антикоммунисты «Единой России», они вводят в заблуждение избирателей, и люди, думая, что это наша партия, отдают голоса за них. На прошлых выборах в областную думу эти партии украли у нас два мандата, уверен, что они будут работать против нас и на данных выборах», — убежден Александр Воробьев.

КПРФ выдвинуло своих кандидатов во всех одномандатных избирательных округах. В 194 округе Ярославской области выдвинут Александр Воробьев, а в 195 — Михаил Парамонов.

«Свои шансы в одномандатном округе я оцениваю высоко. Конечно, есть серьезные оппоненты. Это и кандидат «Справедливой России» депутат облдумы Сергей Балабаев, и вероятный кандидат «Единой России» председатель Общественной Палаты Александр Грибов, и даже мой однофамилец от партии «Родина» Андрей Воробьев. Но я считаю, что я имею шанс победить в 194 одномандатном округе, несмотря на высокую конкуренцию», — считает Александр Воробьев.

Александр Воробьев заверил, что в течении предвыборной кампании вторая женщина космонавт Светлана Савицкая приедет поддержать список КПРФ в Ярославскую область.