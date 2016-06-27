Москва, 27 июня, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Сегодня 16% жителей России отмечают, что среди их близких многие потеряли работу за последние 2−3 месяца. Выросла и доля тех, кто сообщил об увольнениях 2−3 человек (30% в 2016 году против 23% в 2014 году). Только половина опрошенных (48%) не имеет в своем окружении лишившихся рабочего места в недавнем времени (в 2014 году — 65%). Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

geralt Увольнение

Наибольшее число тех, у кого среди близких были случаи потери работы, отмечено в Сибирском и Центральном федеральных округах (56%), а наименьшее — в Уральском (36%) и Южном (34%).

За полгода выросло число российских граждан, которые опасаются, что равноценную работу в случае потери им будет найти трудно (с 32% в декабре 2015 г. до 39% в мае 2016). Одновременно снизилась уверенность в том, что такое же рабочее место будет отыскать легко (с 23% до 9% соответственно).

Каждый пятый (20%) полагает, что найти замену без потерь будет практически невозможно, и чаще всего на это указывают пенсионеры (52%).

Всероссийский опрос НАФИ проведен в мае 2016 года. Опрошены 1600 человек

в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%