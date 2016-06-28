Санкт-Петербург, 28 июня, 2016, 09:03 — ИА Регнум. «День китайского кино» сегодня отметит Санкт-Петербургская киностудия «Ленфильм». В программе мероприятия — переговоры студии с китайской стороной о взаимовыгодном сотрудничестве и культурном обмене, а также премьера китайской криминальной комедии «Север Северо-Востока» режиссера Чжан Бинцзяня. Картину зрителям представит делегация Международного кинофестиваля «Шелковый путь».

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«Акция «День китайского кино» проходит на «Ленфильме» впервые, идея организации принадлежит Российско-китайской ассоциации. Встреча будет сопровождаться не только обсуждением актуальный вопросов кино, но и подписанием соглашения о сотрудничестве с одной из крупнейших киностудий Китая «Западное кино». Мы будем обсуждать возможности показа российских фильмов китайскому зрителю, возможности участия в кинофестивалях Китая. Один из таких фестивалей — «Шелковый путь», его уже связывают дружеские отношения с Московским кинофестивалем», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM продюсер «Ленфильма» Ольга Аграфенина.

Цитата из к/ф «Север Северо-Востока». Реж. Бинцзянь Чжан. 2014. КНР Эпизод фильма

Китайская сторона представит на «Ленфильме» картину «Север Северо-Востока». Филь основан на реальных событиях и рассказывает историю капитана полиции Ли Чжаня, занимающегося раскрытием ряда преступлений, совершенных после завершения Культурной революции на Северо-Востоке Китая.

«Это жанровая история со всеми необходимыми составляющими: здесь есть и криминальный компонент, и любовная интрига… Когда я сама впервые прочитала аннотацию, поняла, что фильм наших зрителей заинтересует. Сюжет очень динамичный, местами смешной, это настоящее зрительское кино, которое, кроме всего прочего, отлично демонстрирует тенденции нового китайского кинематографа», — рассказывает Ольга Аграфенина.

Цитата из к/ф «Север Северо-Востока». Реж. Бинцзянь Чжан. 2014. КНР Эпизод фильма

«Север Северо-Востока» был показан на Международном кинофестивале «Шелковый путь» — 2015 и участвовал в 27-м Международном кинофестивале в Токио в программе «Будущее Азии». В настоящее время фильм демонстрируется в рамках Московского международного кинофестиваля в Москве. После просмотра на «Ленфильме» состоится обсуждение картины с представителями китайской делегации.

Международный кинофестиваль «Шелковый путь» проводится в Китае с 2014 года. В программе 2015 года в Шаньси были показаны более 100 фильмов из 16 стран мира. В киносмотре участвовали фильмы из России. Третий Международный фестиваль «Шелковый путь» пройдет в сентябре 2016 года в китайском городе Сиань.