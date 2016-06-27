Москва, 27 июня, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Производство и оборот напитков в полимерных бутылках емкостью более 1,5 литров будут запрещены с 1 января 2017 года. Розничная продажа алкоголя в таре такого объема окончательно прекратится с 1 июля того же года. Эксперты отмечают, что действие закона напрямую направлено на регулирование оборота пива, примерно 50% которого на российском рынке разливается в ПЭТ. Вопрос об ограничении объема пластиковой тары для пивоваренной продукции периодически поднимался с 2009 года. Согласно последней законодательной инициативе, предлагалось разрешить продажу пива только в полулитровых ПЭТ-бутылках.

ecology-of.ru Тара из полиэтилена

Представители пивоваренной отрасли не раз выступали с критикой этого намерения, предупреждая о негативных последствиях для всей российской экономики в случае его реализации. Столь серьезное сокращение объемов ПЭТ-упаковки привело бы отрасль и смежные с ней рыночные сегменты к кризису. По мнению экспертов, в этом случае закроются многие предприятия, вследствие чего сократится число рабочих мест. В итоге налоговые отчисления отрасли в бюджеты всех уровней могут уменьшиться на десятки миллиардов рублей.

Тем не менее, лоббисты поправок в федеральное законодательство, к которым ранее причисляли производителей крепкого алкоголя и альтернативных видов упаковки, на протяжении семи лет под разными предлогами настаивали фактически на запрете ПЭТ. Кроме того, серьезное давление оказывалось на саму пивоваренную отрасль.

В 2009 году была создана Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). Согласно разработанной ведомством Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ, потребление чистого спирта на человека в России должно снижаться во многом благодаря сокращению объемов потребления слабоалкогольных напитков. Это противоречит выводу медиков о том, что основной причиной заболеваний алкоголизмом и смертности вследствие этого является злоупотребление крепкими напитками и суррогатами. Более того, Всемирная организация здравоохранения считает, что добиться снижения алкоголизации российского населения можно, если перейти с «северного» типа потребления (преобладают крепкие напитки) на «южный» — слабоалкогольные напитки. Однако уже в 2009 году в Госдуму был внесен законопроект о повышении ставки акциза на пиво в 3 раза, который ставил пивоваров в неравные конкурентные условия с водочниками. В 2010 году зампред комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Виктор Звагельский инициировал законопроект, фактически приравнявший пиво к алкоголю. Как отмечает ИА «Росбалт», «обнаружилась не только принадлежность депутата Звагельского к рынку крепкого алкоголя — ранее он являлся совладельцем ряда компаний по производству и продаже водки, в том числе Московского областного завода «Красная звезда» и УК «Водочная артель «Ять».

В 2011 году противники ПЭТ начали настаивать на том, что пластиковая упаковка якобы небезопасна для здоровья человека. Многочисленные же исследования ученых (http://europlast.ru/home/bezopasnost-pet-tary/) доказали обратное. К тому же пластик является самой распространенной пищевой упаковкой в странах Евросоюза. Более того, ПЭТ повсеместно применятся в медицинских учреждениях. Однако в России под предлогом небезопасности пытались ограничить этот вид упаковки при подготовке техрегламента Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана «О безопасности алкогольной продукции». Разработкой документа занималось Росалкогольрегулирование. Пункт о запрете ПЭТ из проекта документа был исключен в 2012 году — после того, как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратила внимание на возможную дискриминацию пластиковой тары. Кроме того, доказательство вреда ПЭТ-тары Росалкогольрегулирование и Минздрав не представили.

Новый виток борьбы с ПЭТ пришелся на 2013 — 2014 годы. В частности, в январе 2013 года с инициативой о запрете пластиковой тары для алкогольной продукции выступил первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко. Как подчеркивает ИА «Росбалт», «до 2012 года Тарасенко возглавлял Горно-металлургический профсоюз России, представляя, в том числе, интересы производителей алюминия». В мае 2012 года Тарасенко и член Совета Федерации РФ Александр Торшин внесли в Госдуму законопроект, ограничивающий объем ПЭТ-тары для напитков крепостью ниже 4% до 0,5 литров. Продукцию с содержанием алкоголя выше 4% авторы законопроекта предложили полностью запретить разливать в ПЭТ. В 2014 году законопроект был принят Госдумой в первом чтении после существенной доработки. Согласно последнему варианту документа, с 1 января 2015 года ограничивалась торговля алкогольной продукции крепостью свыше 6% в ПЭТ-таре емкостью более 1,5 литров. А с 1 июля 2015 года авторы законопроекта предложили запретить продавать пиво крепостью свыше 5% в пластиковой упаковке объемом свыше 1 литра.

Параллельно Национальный союз защиты прав потребителей проводил рекламную компанию против ПЭТ-упаковки для пива. Руководитель союза Павел Шапкин, который, как отмечает ИА «Росбалт», «ранее много лет руководил Национальной алкогольной ассоциацией, что позволило наблюдателям также причислить его к представителям «водочного лобби», заявил, что в напиток из пластиковой упаковки попадает вредный дибутилфталат. Доказательств этому представлено не было.

Добивается запрета ПЭТ и «стекольное» лобби. В 2015 году ФАС вынесла компаниям ассоциации «Стеклосоюз» предупреждение о недопустимости сговора, ограничивающего конкуренцию. Тогда стекольщики открыто заявили о намерении лоббировать снижение использования пластиковой тары на рынке. В феврале 2016 года стало известно, что «Стеклосоюз» разослал губернаторам письма с предложением о запрете производства и продажи алкогольной продукции в полимерной упаковке. По данным экспертов, сокращение объемов ПЭТ может принести стекольщикам рост продаж минимум на 10 млрд рублей в год.

Производителям алюминия такой сценарий сулит прирост объемов производства на несколько тысяч тонн в год. «Основным лоббистом представители пивоваренной отрасли называли Олега Дерипаску, владельца UC Rusal, одного из крупнейших в мире производителей алюминия, — пишет ИА «Росбалт». — В марте нынешнего года во время визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Пермский край Дерипаска поднял вопрос о запрете больших объемов ПЭТ, а также предложил уравнять налоговые режимы для производства алюминиевых и пластиковых упаковок».

В мае 2016 года правительство представило свои поправки в законодательство, предусматривающие ограничение производства алкоголя в пластиковой таре объемом более 1,5 литров. Соответствующий закон принят Госдумой в июне и теперь подписан президентом. Эксперты называют решение ограничить пластиковую тару для алкогольных напитков максимальной емкостью в 1,5 литров компромиссным вариантом. Сами пивовары уже планировали пойти на такое ограничение самостоятельно. Ранее, с 1 января 2014 года, они перестали разливать свою продукцию в ПЭТ-бутылки объемом свыше 2,5 литров, а крепкое пиво — в тару емкостью более 2 литров.