Вашингтон, 9 апреля, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не обладают доказательствами того, что Израиль совершает геноцид в секторе Газа. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время выступления в комитете Сената США по делам вооружённых сил.

Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

«У нас нет доказательств этого», — ответил Остин на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, специальный докладчик ООН по вопросу о правах человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанез заявила, что на данный момент рано говорить, являются ли соучастниками геноцида против палестинцев государства, которые поставляют Израилю вооружение.

Кроме того, Альбанез отметила, что на данный момент есть веские основания полагать, что Израиль совершает геноцид против палестинцев, а именно: массовые убийства палестинцев, заявления израильских официальных лиц и бесчеловечные условия жизни, которые навязали палестинцам.

8 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не отказывается от планов провести военную операцию в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом, дата её начала уже определена. При этом Нетаньяху не назвал конкретных дат.

31 марта Нетаньяху заявил, что правительство страны утвердило оперативные планы по наступлению в Рафахе. По его словам, победа Израиля в конфликте невозможна без уничтожения оставшихся на юге сектора Газа батальонов движения ХАМАС.

До этого премьер-министр Израиля пообещал, что Тель-Авив будет вести боевые действия на территории палестинского анклава до полной победы над ХАМАС.

2 апреля стало известно, что руководители США и Израиля проведут встречу, в рамках которой стороны обсудят предложенные Вашингтоном альтернативы планируемой военной операции армии Израиля в Рафахе.