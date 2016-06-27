Минск, 27 июня, 2016, 16:06 — ИА Регнум. Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР, Народный артист Белоруссии Сергей Кортес скончался 26 июня на 82-м году жизни. Об этом сообщил сын композитора на своей странице в Facebook.

telegraf.by Сергей Кортес

Первые 20 лет жизни Сергей Кортес провёл в Аргентине. В 1955 году вместе с семьёй переехал в СССР. Окончил Белорусскую государственную консерваторию по классу композиции профессора Богатырёва. Более десяти лет был главным музыкальным редактором киностудии «Беларусьфильм». С 1996 по 2002 год возглавлял Национальный академический Большой театр оперы и балета.

Сергей Кортес — автор нескольких десятков музыкальных партитур к драматическим спектаклям. Создатель инструментальных, вокальных и вокально-симфонических циклов произведений на стихи Евгения Евтушенко, Янки Купалы, Максима Танка, Гарсиа Лорки, Николаса Гильена.

В этот же день в Белоруссии ушёл из жизни Народный артист СССР Ростислав Янковский.