Майкоп, 27 июня, 2016, 15:57 — ИА Регнум. В Адыгее полиция разбирается с подозреваемым в угрозах взорвать детский сад в Майкопе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры 27 июня, им оказался житель Ростова-на-Дону. Его опознали по голосу, после проведения соответствующей процедуры опознания он был задержан и из донской столицы доставлен в Майкоп.

beaumo3 Коллектор банка

Сам звонок в ДОУ от неизвестного, угрожавшего взорвать детсад, если его сотрудница не выплатит имеющийся у ее бывшего мужа денежный долг коллекторской фирме, неизвестный совершил 14 июня. В ходе дознания было установлено, что подозреваемый являлся специалистом управления офисного взыскания департамента ООО «Контроль», которое заключило агентский договор с ООО «Микрофинансовая организация управляющая компания деньги сразу ЮГ» на совершение действий по взысканию задолженности. Обе организации зарегистрированы и осуществляют свою деятельность в Ростове-на-Дону.

«Бывший супруг работницы дошкольного учреждения получил кредит в офисе ООО «Микрофинансовая организация управляющая компания деньги сразу ЮГ», расположенном в Майкопе. Коллектор угрозами надеялся ускорить незаконное получение от бывшей супруги должника требуемой суммы», — пояснили в прокуратуре.

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Между тем, женщина не являлась ни поручителем, ни созаемщиком по кредиту. За вымогательство в отношении коллектора возбудили уголовное дело. После заведомо ложного сообщения об акте терроризма, мужчина попал еще под одну статью уголовного кодекса — ст. 207.

В настоящее время ростовский коллектор взят арестован. Меру пресечения ему избрал Майкопский городской суд. А законность деятельности ООО «Микрофинансовая организация управляющая компания деньги сразу ЮГ», выдавшего займ, проверяет прокуратура.

Добавим, что подозреваемому грозит до 3 лет тюрьмы за угрозы взорвать детсад, а за вымогательство предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до 4 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, неделю назад Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на ужесточение условий деятельности профессиональных взыскателей (коллекторов). Так, в частности, закон ограничивает общение коллектора с должником личными встречами не чаще одного раза в неделю, звонками не чаще двух раз в неделю. Не допускается применение физической силы коллекторами, а также угроз ее применения, причинение вреда здоровью, повреждение имущества, психологическое давление, введение в заблуждение. Максимальные штрафы для коллекторов составят 2 млн рублей.