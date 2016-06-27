Вильнюс, 27 июня, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте встретилась с аккредитованными в стране послами стран ЕС. Это традиционная встреча, на которой глава страны с представителями государств-партнеров по ЕС обсудила наиболее важные вопросы ЕС, подготовку к предстоящему 28 июня в Брюсселе Европейскому Совету, отношения между ЕС и НАТО, дальнейшие меры для преодоления миграционного кризиса, сообщили ИА REGNUM сегодня, 27 июня, в канцелярии президента Литвы. В ходе встречи послам стран ЕС была представлена инициированная президентом социальная кампания «За безопасную Литву».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

На встрече обсуждались проблемы, с которыми сталкивается весь ЕС. На сегодняшний день одной из них является Brexit. По словам президента, это беспрецедентный случай, однако даже после выхода одного члена сообщество 27 стран остается единым. Сейчас главная, по ее словам, задача всего ЕС — выучить уроки Brexit, сохранить доверие людей к ЕС и не допустить, чтобы «этим воспользовались популистские антиевропейские силы».

По словам президента, решение о дальнейших отношениях Великобритании и ЕС будет принято в ходе переговоров. Соединенное Королевство остается важным партнером Литвы в области экономики и безопасности, подчеркнула она. Сейчас главное — «защитить интересы литовского бизнеса и живущих в Соединенном Королевстве литовцев». В Великобритании в настоящее время проживает около 200 тысяч литовцев.

Глава Литвы с послами стран ЕС также обсудила внешнюю политику ЕС и геополитическую ситуацию, сложившуюся по соседству с ЕС. Президент подчеркнула, что «в обновленной глобальной стратегии Европы важно четко назвать угрозу России для безопасности ЕС и утвердить политику непризнания аннексии Крыма».

Грибаускайте также подчеркнула, что «Россия по-прежнему не выполняет Минские соглашения». «В Восточной Украине все еще идут активные военные действия, с территории этой страны не выведены российские войска, не восстановлен украинский пограничный контроль. Поэтому об отмене санкций в отношении России не может быть и речи», — говорится в сообщении пресс-службы президента Литвы.