Лахор, Пакистан, 27 июня, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Группа священнослужителей Пакистана Танзим Иттехад-э-Уммат Пакистан объявила брак между трансгендерами допустимым в рамках ислама, отметив, что они также имеют право быть захороненными на мусульманских кладбищах, сообщает Reuters со ссылкой на декрет группы.

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«Человеку-трансгендеру с внешними половыми признаками мужчины разрешается жениться на лице-трансгендере с внешними половыми признаками женщины», — говорится в документе, который получило информационное агентство.

«Также нормальные мужчины и женщины могут жениться на таких лицах, если они у них на их теле есть четкие признаки», — также указывается в документе, в котором, тем не менее, не разъясняется, как определяются эти признаки.

Запрещаются, тем не менее, браки между лицами в том случае, если один из них обладает половыми признаками обоих полов.

Танзим Иттихад-э-Уммат Пакистан — малоизвестная группа Пакистана, расположенная в восточном городе страны Лахор.

В 2012 год официальный Исламабад ввел для граждан, пошедших на перемену пола, равные права, в том числе право на передачу наследства.