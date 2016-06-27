Орел, 27 июня, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Урицкий суд Орловской области вынес решение об отказе в условно-досрочном освобождении Олега Навального, осужденного в 2017 году за хищение 26 млн рублей у компании «Ив Роше». Об этом в своем твиттере 27 июня сообщил его брат, оппозиционер Алексей Навальный.

publicdomainpictures.net Отказать!

«Заключённому Навальному Олегу Анатольевичу в условно-досрочном освобождении отказать», — цитирует оппозиционер судью.

Против досрочного освобождения Олега Навального выступила в суде Федеральная служба исполнения наказаний РФ, уточняют «Ведомости». Так, в ходе заседания были оглашены данные о выговорах и наказаниях, полученных Олегом Навальным в период заключения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2014 года Алексей и Олег Навальные были признаны виновными по так называемому «делу «Ив Роше». Олег Навальный был приговорен к 3,5 года лишения свободы, Алексей Навальный — к 3,5 годам условно. Кроме того, суд обязал Олега выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей, а Алексея Навального — в размере 4,8 млн рублей.