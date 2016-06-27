Брюссель, 27 июня, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Никакие переговоры Европейского союза с Лондоном не могут происходить до тех пор, пока не получено официального уведомления о выходе Великобритании из ЕС. Этого требует 50-я статья Лиссабонского договора, сообщил журналистам представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас.

pixabay.com Непризнание факта?

«Никаких новых переговоров не будет до получения официального уведомления по статье 50», — заявил Схинас.

Стоит отметить, что в 2009 году в Лиссабонский договор были внесены изменения о возможности выходы какой-либо страны из ЕС. Причём изменения были инициированы Великобританией.

Напомним, что на референдуме, состоявшемся 23 июня, большинство британцев высказалось за выход этой страны из состава ЕС. Результаты голосования вызвали недовольство у ряда британских политиков и официальных лиц ЕС. 27 июня в Daily Mail появилась публикация, в которой говорится, что высокопоставленные чиновники ЕС полагают: Лондон не станет развивать дальше процесс выхода из состава европейского блока.

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