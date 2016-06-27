Москва, 27 июня, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Главное для российских властей — сильная и самостоятельная Россия, а также люди, проживающие в ней. Об этом 27 июня в ходе выступления на предвыборном съезде «Единой России» заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Доверие

«С масштабом задач, стоящих перед страной, соотносится программа партии. Нам нужна сильная и самостоятельная, открытая и благополучная Россия, где каждый сможет реализовать свой талант, где граждане слышат и поддерживают друг к друга, а интересы общественности стоят выше любых разногласий. Потому что главное для нас — это люди. Самые простые, рядовые граждане, проживающие на всей нашей необъятной территории», — сказал Путин.

По его словам, все жители России добились или добиваются успехов: «Но мы знаем, что многие живут тяжело и трудно. Все они надеются на вас, верят, что вы приумножите эту уникальную и дорогую цивилизацию, имя которой — Россия. Не обманите их ожидания. Не подведите их».

Напомним, 18 сентября 2016 года в рамках единого дня голосования пройдут выборы в VII созыв Госдумы. В этот раз власти решили вернуться к смешанной системе выборов: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, и ещё 225 — по одномандатным округам. Параллельно состоятся выборы депутатов региональных заксобраний, а также прямые выборы губернаторов и руководителей республик РФ.