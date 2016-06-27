Ярославль, 27 июня, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Известный ярославский бизнесмен Вагинак Погосян, осужденный на полтора года за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, получил условно-досрочное освобождение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.

Вагинак Погосян

Вагинак Погосян строил свой бизнес на дорожно-ремонтных работах, в том числе на муниципальных и областных контрактах. Именно эту деятельность и проанализировало следствие. В результате в вину бизнесмену было вменено присвоение 17,4 миллионов рублей, выделенных из средств областного бюджета на антигололедную обработку Юбилейного моста и ведущей к нему дороги в Ярославле.

Работы оплачивались из бюджета Ярославской области. Подконтрольная Погосяну компания выиграла контракт на содержание моста, а впоследствии предоставляла заказчику — государственному предприятию региона — поддельные документы о покупке противогололедного реагента и акты выполненных работы. На основании этих документов фирме Погосяна перечислялись деньги, которые в дальнейшем были обналичены бизнесменом.

Интересно, что к уголовной ответственности не были привлечены лица, ответственные за перечисление бюджетных денег и осуществлявшие приемку не выполненных подрядчиком работ.

Приговор Погосяну был вынесен 24 июня 2015 года Ленинским районным судом Ярославля. Суд нашел целый ряд смягчающих обстоятельств, в том числе добровольное возмещение ущерба. Отягчающих обстоятельств суд не обнаружил. Приговор был назначен в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. В УФСИН отмечают, что назначенный срок бизнесмен отбывал в Рыбинской колонии.

В пресс-службе регионального УФСИН пояснили, что решением суда Вагинак Погосян получил условно-досрочное освобождение еще 12 февраля 2016 года. С момента приговора до момента решения суда об условно-досрочном освобождении прошло менее 8 месяцев, однако в срок отбывания наказания были включены также 4 месяца пребывания Погосяна в СИЗО после задержания.

При этом информация об освобождении скандально известного бизнесмена почему-то долгое время тщательно скрывалась. Например, Погосян был замечен на фотографии с празднования 8 марта, выложенной в соцсети председателем Ярославского регионального отделения Ассамблеи Народов России Нур-Элом Хасиевым. Тогда УФСИН, отбиваясь от звонков журналистов, ни слова не говорил о том, что бизнесмен освобожден по УДО. Напротив, в ведомстве скрывали информацию о статусе Погосяна, ссылаясь на неразглашение личных данных.