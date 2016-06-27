Москва, 27 июня, 2016, 15:39 — ИА Регнум. В России пиво пьют более половины граждан (53%). Наиболее уместной ситуацией для употребления этого напитка считается встреча с друзьями (68%). Другие же случаи большинство опрошенных считают скорее неподходящими: просмотр спортивных мероприятий (59%), новогодние (58%) и еще более религиозные (77%) праздники. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Alexas_Fotos Пиво

Наряду с возрождением русского виноделия (в пользу этого высказались 76%), большинство россиян хотели бы возвращения русских пивоваренных традиций (58%). Напротив, наименьшее одобрение высказывается в отношении идеи возрождения традиций приготовления водки (45%) и самогона (26%).

Среди населения скорее распространена та точка зрения, что большая часть пива на прилавках наших магазинов производится в России по зарубежным технологиям, чем обратное утверждение (44% против 37%, соответственно). Между тем пиво, произведённое в соответствии с русскими традициями, хотели бы видеть на прилавках магазинов 72% наших сограждан, тогда как продукцию, произведенную по иностранным технологиям, только 31%.

Опросы проведены по заказу Музея книги 31 апреля-1 мая, 4−5 июня 2016 года. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.