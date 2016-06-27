Москва, 27 июня, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Кандидатам в депутаты от «Единой России» необходимо ценить мнение людей и дорожить стабильностью. Об этом 27 июня в ходе выступления на предвыборном съезде «Единой России» заявил президент РФ Владимир Путин.

Нино Хурцилава. Иллюстрации к книге «Джельсомино в стране лжецов»

«Хотел бы обратиться ко всем силам, которые будут принимать участие в избирательной кампании, к тем, кто будет баллотироваться в депутаты и губернаторы. Прошу вас ценить мнение людей, дорожить стабильностью, которой мы добивались. Только в условиях общенационального согласия мы сможем добиваться выполнения национальных планов», — сказал Путин.

По его словам, самое опасное для кандидатов — «спекулировать на трудностях»: «Выборы — время, когда претензии звучат прямо и жёстко, и это нормально: это идёт на пользу делу. Речь о лжи и передёргивании, о пустых обещаниях, которые хуже всякого предательства, за которыми стремление — прорваться к власти, а дальше хоть трава не расти. Это самое опасное. Мы должны сделать всё, чтобы такого не было».

Напомним, 18 сентября 2016 года в рамках единого дня голосования пройдут выборы в VII созыв Госдумы. В этот раз власти решили вернуться к смешанной системе выборов: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, и ещё 225 — по одномандатным округам. Параллельно состоятся выборы депутатов региональных заксобраний, а также прямые выборы губернаторов и руководителей республик РФ.