Ставрополь, 27 июня, 2016, 15:37 — ИА Регнум.



Meditations Кран без воды

В Ставропольском крае прокуратура проведёт поверку обстоятельств аварии, оставившей без водоснабжения более 13 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ведомстве озвучили новые данные о пострадавших от аварии территориях края. По данным прокуратуры, авария водопроводной трубы через реку Кубань между станицами Барсуковская и Балахоновская привела к ограничению водоснабжения десяти поселений Кочубеевского района, в которых проживают более 13 тысяч человек.

Без воды также остались два объекта социального назначения: больница и психоневрологический интернат.

Прокуратура намерена дать оценку действиям поставщика воды — ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в части принимаемых мер к недопущению аварии, а также органов местного самоуправления по обеспечению поставок воды населению до устранения последствий аварии.

Результаты проверки, а также восстановительные работы находятся на контроле в прокуратуре края.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в субботу, 25 июня, в 17:30 из-за подмыва опоры воздушного водовода упала водопроводная труба над рекой Кубань. Население поселений трех муниципальных образований Ставрополья осталось без воды. Это село Балахоновское, село Галицино, аул Карамурзинский, хутор Ураковский, село Заветное, хутор Екатериновский, село Вревское, хутор Первоказьминский и хутор Херсонский.

Населению сразу начали подвозить воду 15 водовозами на 18 пунктов выдачи воды. 26 июня с 08:00 в Кочубеевском районе введен режим «Чрезвычайная ситуация». Работает оперативный штаб. Региональные власти обещают выделить средства на ремонт водовода из бюджета Ставропольского края. Предстоит отремонтировать участок более 150 метров над рекой Кубань.