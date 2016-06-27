Махачкала, 27 июня, 2016, 15:35 — ИА Регнум. По предложению премьер-министра России лидера партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева руководители пяти республик Северного Кавказа включены в предвыборный партийный список. Среди них глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков и временно исполняющие обязанности главы Чечни и Карачаево-Черкесии — Рамзан Кадыров и Рашид Темрезов.

photokzn.ru Флаги России и партии Единая Россия

Предложение Медведева поддержали члены высшего совета партии и генсовет. Как отметил премьер-министр, «Единая Россия» выдвигает своих кандидатов по 207 одномандатным округам. По словам лидера партии, списки для участия в думских выборах формируются в полном соответствии с результатами предварительного голосования. Лица, занявшие в них первые места, будут выдвинуты «Единой Россией» в одномандатных округах.

Ожидается, что данный список будет утвержден во время второго этапа XV съезда партии.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 июня, проходит съезд партии «Единая Россия». В рамках съезда выступят президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, а также будет утверждена программа партии на ближайшие 5 лет.

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