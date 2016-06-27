Ульяновск, 27 июня, 2016, 15:33 — ИА Регнум. В Ульяновске открылась летняя концертная площадка Ленинского мемориала «Классика на эстраде». Первый концерт прошел 25 июня с участием Ульяновского государственного академического симфонического оркестра (УГАСО) «Губернаторский», передает корреспондент ИА REGNUM. Концерты проходят в рамках проекта «Лето-2016 с Ленинским мемориалом».

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Художественный руководитель и главный дирижер оркестра заслуженный деятель искусств РФ Олег Зверев отметил положительные стороны проекта «Классика на эстраде»: «Мне понравилась сама идея. Очень красивое место, вид на Волгу, зелень вокруг, — практически, как в Европе. Перспективы, я считаю, хорошие, и если все правильно организовать, то люди будут приходить на такие филармонические openair. Для летних программ выбираются музыкальные миниатюры, чтобы публика отдыхала и наслаждалась».

Дирижер оркестра Дмитрий Руссу также считает, что выступления «на пленэре» служат хорошим стимулом для привлечения слушателей на филармонические концерты: «Ульяновский симфонический оркестр — это гордость не только Ульяновской области, но и всей России, один из лучших оркестров в нашей стране. Хочу пожелать слушателям приятных впечатлений и отличного настроения в эти тёплые летние дни!»

Днем раньше, 24 июня, на этой площадке состоялся «Симфонический OPENAIR» с участием УГАСО и приглашенного дирижера Питера Фрейзингера (США). Американский дирижер, уже дважды посетивший Ульяновск, отметил хороший уровень оркестрантов. У себя на родине он работает не только дирижером, но и пианистом-аккомпаниатором; две специальности дополняют друг друга и расширяют круг профессиональной деятельности.

«Классика на эстраде» будет ждать любителей музыки с 17:00 до 18:00 каждую субботу вплоть до 11 сентября. В программе — популярная классическая музыка, любимые мелодии из кинофильмов и мюзиклов, эстрадные шлягеры советского времени и современности.

11 сентября состоится гала-концерт проекта «Лето-2016 с Ленинским мемориалом», который будет включать в себя выступления рок-групп и музыкантов филармонии.