Ереван, 27 июня, 2016, 15:32 — ИА Регнум. «В Аргентине, когда говорят об истреблении армян, всегда используют слово «геноцид». Я не знал другого слова», — заявил Папа Римский Франциск отвечая на вопрос, почему в Ереване он решил добавить в заранее подготовленную речь слово «геноцид».

president.am Папа римский в мемориальном комплексе «Цицернакаберд» в Ереване, посвященный памяти жертв Геноцида армян

Папа пояснил, что в Аргентине, говоря об истреблении армян, всегда использовали слово «геноцид». «В храме Буэнос-Айреса мы поставили хачкар в память о жертвах Геноцида армян — на его торжественном открытии присутствовали два армянских архиепископа — католический и апостольский. Я никогда не знал другого слова. Когда я приехал в Рим, я услышал «Мец Ехерн» и «страшная трагедия», — сказал глава Римской Католической церкви.

«Мне говорят, что слово «геноцид» оскорбительно, что надо говорить иначе. Я всегда говорил о трех геноцидах прошлого века. Первый — армянский, затем гитлеровский и последний — сталинский. Их было три, не говоря уже о малых — например, в Африке (Руанда), — но на орбите двух великих войн их было три», — цитирует понтифика радио «Ватикан».

«Да, в моем выступлении не было этого слова, но, услышав тон речи президента Армении и вспомнив, что я публично произносил это слово год назад, было бы очень странно, если бы я не сказал того же в Армении», — добавил Франциск.

«Я произнес его не в оскорбительном смысле, а из объективных побуждений», — добавил понтифик, отвечая на вопросы журналистов, сопровождавших его на борту самолета по завершении апостольского визита в Армению.

«Но я, — пояснил Папа, — хотел подчеркнуть другое, кажется, я сказал — В этом геноциде, как и в других двух, великие мировые державы смотрели в другую сторону. Во время Второй мировой войны у некоторых государств были фотографии железной дороги, ведущей в Освенцим, и можно было ее разбомбить, но этого не произошло (…). Необходимо это подчеркнуть и задать исторический вопрос: почему вы этого не сделали?».

На вопрос о впечатлениях после визита, Папа, в частности, сказал: «Я был очень рад увидеть на прошлой неделе фотографию с президентом Путиным, армянского и азербайджанского президентов: по крайней мере они беседуют! То же самое касается и Турции: президент республики ясно и мужественно сказал в приветственной речи: «Давайте стремиться к соглашению. Простим друг друга и будем смотреть в будущее».

На вопрос армянской журналистки, упомянувшей о призыве Папы к молодежи — быть источником примирения Армении с Турцией и Азербайджаном, Папа Франциск рассказал, что он встречался с азербайджанским президентом и беседовал с ним. «Не быть в мире из-за клочка земли, — ведь речь идет не о такой уж большой вещи, — это несколько мрачно, правда? Я хочу сказать об этом всем — и армянам, и азербайджанцам. Вероятно, они не приходят к согласию о способах установления мира, и над этим следует работать. Не знаю, что еще сказать, поэтому говорю то, что в данный момент у меня в сердце, — в позитивном ключе: надо стараться найти исполнимые решения», — сказал понтифик.