Париж, 27 июня, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Береговая охрана Франции и Испании изъяла 5,4 тонны марихуаны в ходе серии операций в Средиземном море, прошедших между 15 и 25 июня, заявили таможенные власти Франции. Об этом сообщает Figaro.

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17 июня таможенники Франции вместе с испанскими коллегами задержали судно, шедшее под флагом Сьерре-Леоне. В трюме судна пограничники обнаружили 2,1 тонны наркотика. Затем, в ночь с 19 на 20 июня партия марихуаны также была задержана на побережье Андалусии в Торре-дель-Мар, где происходила выгрузка двух тонн марихуаны.

Еще одна партия в 720 кг была задержана 22 июня испанской береговой охраной на побережье Андалусии в районе Плайя-де-Ла-Атунара. Наконец, 24 июня патрульные корабли Франции и Испании, преследовавшие судно с нелегальным грузом, смогли достать 570 кг наркотика, выброшенных за борт наркоторговцами.

В общей сложности, было конфисковано 5,4 тонны марихуаны, а также задержано семь человек.