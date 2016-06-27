Россия «кошмарит» Евросоюз, Белоруссия отказывается от нефти: Радио REGNUM
ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 29 августа, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Что для Евросоюза — кошмар: как немцы реагируют на визит Владимира Путина в Будапешт;
- Без шанса на успех: президент Молдавии готовит обращение к внешним партнёрам и концепцию постоянного нейтралитета;
- В самых жёстких выражениях: Токио заявил протест из-за ракетного пуска КНДР;
- Прекратить огонь: Германия и Франция призывают обеспечить перемирие в Донбассе;
- Нужна ли Белоруссии российская нефть: страна стала закупать меньше чёрного золота из России.