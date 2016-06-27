Солнечногорск, Московская область, 27 июня, 2016, 16:03 — ИА Регнум. В достройку жилого комплекса «Белый город» в Солнечногорском районе Московской области, жители которого еще в апреле в ходе прямой линии с президентов РФ Владимиром Путиным пожаловались на затягивание сроков введения объектов, будет вложено более 2,2 миллиарда рублей, сообщает РИАМО со ссылкой на генерального директора Urban Group Андрея Пучкова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

По словам Пучкова, компания займется завершением строительства двух объектов — комплекса «Белый город» и «Немецкая деревня» и достроит как таунхаусы, так и объекты инфраструктуры, доставшиеся от экс-застройщика «Сабидом». Однако таунхаусы «Белый город» требуют дополнительных вложений.

«Из запроектированных в двух очередях 562 таунхаусов было реализовано 544 на сумму 3,9 миллиарда рублей, из которых компания «Сабидом» вложила в строительство всего 754 миллиона, вот эту дыру компания Urban Group должна закрыть. Сейчас 61 таунхаус имеет порядка 95% готовности, еще 192 имеют готовность 50% и выше, итого 253 таунхауса — это те объекты, которые компания Urban Group считает целесообразным достраивать. По нашей оценке, санация проекта «Белый город» потребует 2,265 миллиарда рублей. Это бюджет, который мы должны вложить», — пояснил Пучков.

Напомним, 14 апреля в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос жительницы Московской области, оказавшейся обманутым дольщиком из поселка «Белый город», пообещал добиться того, чтобы правоохранительные органы занялись вопросом обманутых дольщиков и обратили на это особое внимание.

«Неизвестно, чем это всё закончится, но работать правоохранительные органы по расследованию действий строителей-мошенников будут интенсивно», — отметил Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Московской области направили министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаилу Меню предложения по изменению федерального законодательства, позволяющие без решения суда изымать у девелоперов проблемные долгострои. Однако, по мнению некоторых специалистов, такой вариант решения проблем с долгостроем может как пойти на пользу, так и стать рычагом передела рынка.